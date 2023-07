Un'amichevole è pur sempre un'amichevole. Può dare sensazioni, non certezze. Eppure, proprio quelle sensazioni in qualche modo possono regalare un'idea, chiarire una situazione, organizzare un nuovo scopo. La Juventus, dopo gli USA, farà praticamente subito i conti con le ultime due settimane di preparazione. Poi il campionato.C'è tempo? No. O meglio: sì, ma non in abbondanza. Ecco perché Allegri aspetta rinforzi - che non vuol dire 'Allegri aspetta Lukaku' -, e questi rinforzi dovranno arrivare necessariamente nella parte più calda di idee, allenamenti, proposte.