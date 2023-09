Trattenuto dopo le richieste del mercato e nonostante, fin qui, abbia trascorso zero minuti in campo Hans Nicolussi Caviglia ha tanta voglia di ritagliarsi uno spazio e... di rendersi utile. Ad Allegri piace il suo saper far tutto, anche il traduttore, se serve. Ed è questa la "scoperta" per la Juve, che lo ha ritrovato in un ruolo diverso: