La Juventus è una società che non è abituata a cambiare allenatore ogni anno. Uno dei tratti distintivi del club bianconero è sempre stato il mantenimento di una coerenza e di una tenuta più "continua" sul fronte allenatori. Le ultime due stagioni hanno però sconfessato questa caratteristica del dna Juve. E dato che il tecnico esonerato lo scorso anno è rimasto a riposo quest'anno, la Gazzetta dello Sport fa notare che ad oggi la Juve si trova in una situazione mai vista prima: avere tre allenatori contemporaneamente a libro paga!



Il primo è naturalmente l'appena arrivato, anzi appena ritornato, Massimiliano Allegri, che prenderà 7 milioni di euro l'anno. L'altro, sopra evocato, è Maurizio Sarri, che quest'anno si è tenuto ben stretto il contratto da quasi 6 milioni di stipendio a stagione. Se la Juve vuole risolvere il suo contratto, deve versargli una penale da 2,5 milioni. Altrimenti scatta il rinnovo automatico per un'ultima stagione, e Sarri continuerà a percepire lo stipendio bianconero finché non troverà una nuova panchina (sta trattando con la Lazio e piace in Inghilterra) rinunciando spontaneamente alle ultime mensilità juventine. E ovviamente Andrea Pirlo. Che ha un contratto da 1,8 milioni in scadenza anche lui l'anno prossimo. Per ora si vocifera di un possibile Pirlo al Sassuolo, ma al momento siamo solo ai rumors.