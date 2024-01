La "" che apparirà sulla terza maglia della Juventus dell'anno prossimo è una curiosità affascinante. Non è mai stato il logo ufficiale del club, ma dal 1979 è stato utilizzato come "logo secondario" affiancando il classico ovale bianconero. Questo logo era spesso impiegato per iniziative commerciali e nel merchandising. Benché non ufficiale, la "zebra rampante" ha lasciato un'impronta nei cuori dei tifosi, poiché compariva nelle schermate dei servizi televisivi della domenica sera e adornava molte sciarpe e bandiere degli anni '80. Progressivamente dismesso, il logo scomparve circa a metà degli anni '90. Nonostante la sua natura non ufficiale, il richiamo nostalgico di questo simbolo sembra risvegliare bei ricordi tra i sostenitori juventini.