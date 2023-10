Lasta affrontando una situazione finanziaria complessa, con un previsto rosso di bilancio di circa. Per affrontare questa sfida finanziaria, il Consiglio d'Amministrazione (CdA) del club potrebbe considerare l'opzione di un nuovo aumento di capitale. Questo permetterebbe al club di ottenere risorse finanziarie aggiuntive per coprire le perdite e stabilizzare la situazione economica.Inoltre, è importante notare che a inizio del 2024 scade il "," un'obbligazione emessa per finanziare il trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus. La proprietà del club sta probabilmente considerando opzioni per rifinanziare questa obbligazione, poiché sarà necessario trovare una soluzione per gestire il debito.