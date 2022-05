Cose da cinema. Si può usare questa espressione per definire alcuni fatti accaduti in casa Juventus a ridosso del fine settimana del 1° maggio, fra campo, panchina, tribuna e dichiarazioni. Il 'la' lo hanno dato gli ultras del Venezia, che durante il match vinto dalla Juve per 2-1 sembravano i tifosi di casa, tale era la costanza e il volume dei loro cori rispetto al pubblico bianconero. Tanto che a un certo punto dallo spicchio di curva occupato dai tifosi ospiti si è levato il coro: "Siamo al cinema, siamo al cinema!", a irridere la freddezza del tifo da teatro del pubblico dell'Allianz Stadium, specchio di una tifoseria che sembra avere ancora la pancia piena per i 9 scudetti di fila, nonostante le ultime due annate. Scendendo dagli spalti, poi, sono almeno altre quattro le 'cose da cinema' che hanno contraddistinto questi ultimi giorni juventini...



SCORRI PER LEGGERE: JUVE, COSE DA CINEMA, L'ELENCO...