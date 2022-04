Dieci anni fa, Alessandro Del Piero raccontò in un’intervista alla Gazzetta dello Sport che "la maglia numero 10 della Juve deve essere indossata, non ritirata. È bello che tutti i bambini possano sognare di giocare con una maglia che in 113 anni è stata vestita da grandissimi campioni. La Juve c’è stata, c’è e ci sarà a prescindere da Alessandro Del Piero". Quella casacca elegante ma a volte anche un po’ ingombrante è stata senza padrone per un anno, ma dopo è finita sulle spalle di Tevez, Pogba e infine di Dybala, il diez in carica con la valigia già pronta. Come a dire: la Juve ci sarà a prescindere da chi la indosserà.