L’aria è ancora quella calda e afosa di agosto, l’atmosfera leggera e senza pressioni. È ancora precampionato, ci saranno i carichi di lavoro che pesano sulle gambe e le idee faranno fatica a farsi largo nelle teste appannate dall’acido lattico. Tutto vero, maQuesta sera laaffronta l’in quello che ormai sta diventando un classico di questo periodo. Un crash test dove l’obiettivo principale rimane quello di uscire indenni e non farsi male. Ma sarà soprattutto un test generale in vista del debutto del 20 agosto contro l’, prima partita di Serie A.Qualche novità si è già intravista, problemi da risolvere anche. In particolare, sono quattro gli aspetti da tenere d’occhio contro l’Atalanta.