Nella conferenza stampa di oggi non si è parlato solo del match di domani contro l'Empoli, naturalmente, ma anche della partenza di Cristiano Ronaldo che ha lasciato definitivamente la Juventus per accasarsi al suo caro vecchio Manchester United. Questa la risposta di Massimiliano Allegri alla domanda su come dovrà reagire il gruppo bianconero dopo l'addio di CR7: "I ragazzi sono già tutti responsabili, ora sono tutti più responsabili senza Cristiano. Sono una squadra giovane, c'è da migliorare sotto tutti i punti di vista. La differenza la farà quanto velocemente arriveremo a un aspetto mentale giusto, un equilibrio che ci permetta di gestire le partite nei momenti come accaduto a Udine".