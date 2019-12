Dal 7 dicembre, giorno della prima sconfitta bianconera, Matthijs De Ligt non è più stato schierato titolare da Maurizio Sarri, che nelle ultime settimane ha dato più spazio a Merih Demiral accanto a Leonardo Bonucci. Secondo le ultime indiscrezioni, non c’è nessun caso dietro le esclusioni dell’ex capitano dell’Ajax, che ha sfruttato queste settimane per recuperare dalla lussazione della spalla subita contro l’Atalanta e tirare il fiato dopo un filotto di partite. Dopo la sosta natalizia, De Ligt tornerà al centro della difesa bianconera, per continuare il suo percorso di crescita.