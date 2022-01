Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, su Kulusevski nessuna delle parti in causa smentisce il possibile colpo e, soprattutto, i contatti avvenuti nelle ultime ore. Come detto, la Juve reputa Kulusevski un nome in uscita, a patto di un'offerta remunerativa. Il club bianconero può aprire anche al prestito (6 o 18 mesi) con obbligo di riscatto condizionato e non ha posto preclusioni particolari verso il Milan, un club con cui in passato ha chiuso diverse operazioni.