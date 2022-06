Come racconta Tuttosport, entro i primi di luglio, il Palermo dovrebbe passare al Football City Group dello sceicco Mansour. Che diventerebbe il più facoltoso dei possibili pretendenti di Brunori, trasformando il prestito in acquisto. La nuova proprietà considera l’acquisto il primo obiettivo del mercato, e allora ci si può ricavare un discreto gruzzoletto. La Juve ovviamente non ha fretta di sistemarlo, vaglierà tutte le proposte, già sapendo che si scatenerà una vera asta su di lui e l’ultimo rilancio potrebbe arrivare proprio dall’opulento sceicco: potrebbero uscirci anche 6-8 milioni, vista la ressa che c’è per lui.