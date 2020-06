3









Arthur resta ai margini: come mostrato anche nell'ultima gara del Barcellona, Quique Setién non sembra voler puntare sul brasiliano, seguito dalla Juve nel possibile affare con Pjanic. La volontà delle parti è chiudere entro il 30 giugno per questioni di bilancio, per questo le novità sono all'ordine del giorno.



APRE - Secondo quanto riportato da Sky Sport, Arthur avrebbe aperto in queste ore alla Juventus. Il centrocampista brasiliano ha fatto un passo in avanti verso i bianconeri, che sono pronti a chiudere l'operazione. Dubbio sulle valutazioni: per Sky, Pjanic verrebbe valutato 80 milioni, Arthur invece 70. L'apertura c'è e le volontà pure. Entriamo nelle ore decisive.