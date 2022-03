Ci saranno sanzioni per la Juve sul Fair Play Finanziario? L'Uefa in passato puniva pesantemente, oggi i club europei non si aspettano sanzioni. Per Gazzetta, l'ampio numero delle squadre coinvolte rende l’ipotesi di squalifiche fuori discussione, ma anche le multe, che al momento non si possono escludere, sono ritenute improbabili perché ulteriormente punitive sul piano economico.