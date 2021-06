Gigio Donnarumma è un obiettivo della Juventus. Vero, concreto, importante. Ma non necessariamente da prendere, perché semplicemente non si tratta di un bisogno. Eppure i bianconeri restano il club più vicino all'estremo difensore ex Milan: sia per la volontà del ragazzo, sia perché con Raiola è stato di fatto tutto concordato. Cosa manca? Liberare il posto da numero uno, liberando di fatto il numero uno: Szczesny.



LE PAROLE DI TEK - Oggi Tek ha parlato in conferenza stampa, dal ritiro della Polonia, dove si sta preparando per gli Europei: voleva chiarire - parole sue - di non essere stato contattato da dirigenti e agenti riguardo a una sua possibile cessione. Duplice significato: se non sa, allora non accadrà; se non sa, qualcuno l'avverta. Non è da escludere la seconda ipotesi, anzi. SITUAZIONE DONNARUMMA - Anche perché Gigio vuole risolvere e vuole farlo quanto prima, addirittura prima degli Europei e allora già nei prossimi giorni. Il Psg si è infilato al momento giusto, in tal senso: ma anche per Pochettino non sembra prevista una cessione di Navas. Donnarumma sceglierebbe di giocarsi il posto con un portiere di fatto fresco di rinnovo? Difficile. Intanto, la Juve deve far presto: aprire al prestito per Szczesny non è bastato a trovare una soluzione...