Dalle parti della Continassa vogliono scongiurare a tutti i costi lo scenario, ma il rischio è realtà, perché a suon prestazioni non all’altezza la Juventus può mancare l’obiettivo Champions. Cosa succederebbe in quel caso? Tuttosport spiega come Andrea Pirlo, finora sempre blindato dalla società, finirebbe sul banco degli imputati senza garanzie per il futuro. Nello scossone, anche la dirigenza ci andrebbe di mezzo: da Paratici in giù, hanno tutti il contratto in scadenza il 30 giugno, data che incombe tiranna.