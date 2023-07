Niente Conference League e multa da 10 milioni di euro, che può raddoppiare qualora la Juventus non rispettasse i paletti fissati. Il verdetto della UEFA è arrivato e ora i bianconeri programmano il mercato anche in relazione degli effetti della sentenza: niente Europa vuol dire meno partite e una rosa ampia diventa quasi superflua. Per questo Cristiano Giuntoli è al lavoro sulle cessioni, non solo quelle di Gleison, Federicoo soprattutto di Dusan, che può cambiare il volto dell'attacco.