“Ringrazio Chiellini per le belle parole, ma non so se sarò suo compagno di squadra”: così ha parlato Kostas Manolas prima della sfida che questa sera vedrà impegnata la sua Grecia contro l’Italia. Un occhio alle Nazionali e un altro al mercato: il difensore è pronto a lasciare la Roma, la sua clausola rescissoria da 36 milioni di euro è finita nel mirino di molti club tra cui la Juventus. Che però, dopo i primi sondaggi, non si è mostrata del tutto convinta dell’operazione Manolas: come conferma Sky Sport, i bianconeri hanno valutato la clausola ma non stanno spingendo su questa strada.