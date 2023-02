Intervenuto a margine dell'evento "United for Ukraine", il ds della Lazio, Igli Tare ha parlato anche del futuro di Sergej, il cui contratto scadrà il 30 giugno 2024 e per cui, come sottolineato dal dirigente albanese, ci sono delle difficoltà, facendo intendere la possibilità che, a fine stagione, possa concretizzarsi un addio.Fra i club con cui l'agente, Mateja Kezman, ha parlato nel corso dell'ultimo anno, c'è anche la Juventus, da sempre attenta al centrocampista serbo, ma oggi "disturbata" nei propri piani mercato dai dubbi sulle possibili sanzioni societarie.