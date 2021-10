Tempo al tempo. E attesa per Adrien, colpito dal Covid. Il giocatore è adesso in isolamento a Torino, dove ha saputo del contagio nel ritiro della Francia. La quarantena "obbliga adesso il centrocampista ai dieci giorni di isolamento d’ordinanza, al termine dei quali potrà rientrare in caso di tampone negativo: tempistiche che gli faranno saltare sicuramente la ripresa del campionato di domenica 17 e che mettono seriamente a rischio la trasferta di Champions di mercoledì 20 a San Pietroburgo, spostando più probabilmente l’orizzonte su Inter-Juventus di domenica 24". Lo racconta Gazzetta.