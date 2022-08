Come racconta Gazzetta, le situazioni in bilico di, comunque non definite, limitano le aspettative per Leandro, in uscita dal Psg. La Juventus può puntare all’argentino solo se esce uno tra Arthur e Rabiot, se non proprio tutti e due. L’impressione, comunque, è che la partita per il centrocampista d’ordine invocato da Allegri si giochi proprio in dirittura d’arrivo. Magari con dei prestiti arrangiati all’ultimo momento.