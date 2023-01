Cosa succede adesso tra? Come racconta Gazzetta, il tema Superlega resta inevitabilmente al centro di tutte le questioni, ma può essere la chiave per recuperare rapporti ormai inesistenti. A patto che ci sia una nuova Juve che cancelli il passato e che dia segnali importanti di dialogo da cominciare presto. Il cambio improvviso di management è già stato un primo passo. A Nyon nessuno medita vendetta, anche perché sarebbe un autogol clamoroso non solo dal punto di vista mediatico. Ma neanche ci si possono aspettare sconti e trattamenti di riguardo verso la Juve, uno dei tre club di fatto “indesiderati” assieme a Real Madrid e Barcellona. Con l’aggravante che Agnelli, fino a ieri, e Florentino sono i “falchi”, mentre Laporta dà almeno l’impressione di farsi trascinare dai colleghi e dall’emergenza delle sue casse.