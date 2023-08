Cosa succede ora con? Sfumata l'ipotesi, che ha giudicato troppo alta la richiesta della Juve di 35-40 milioni di euro, e svanita anche la pur flebile pista che lo avrebbe portato alla Roma, per Kean al momento non ci sono offerte, se si eccettua una proposta del Siviglia (prestito secco, con parte dell'ingaggio da 2,5 milioni pagata dalla Juve) che a Torino non vogliono prendere in considerazione.