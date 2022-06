Cosa succede tra Cuadrado e la Juventus? Il club aveva proposto al colombiano un biennale da 3 milioni netti a stagione, prima e dopo la presenza numero 40 che ha fatto scattare il rinnovo automatico confermando lo stipendio da 5 milioni netti. Troppi secondo il punto di vista della società, nonostante il rendimento sempre alto, i parametri per un giocatore di 34 anni non prevedono più cifre considerate pre-Covid. Senza una revisione dell'accordo, pure un leader come Cuadrado può andare via.