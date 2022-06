L'attaccante di proprietà della Juventus ma in prestito al Palermo Matteo Brunori ha regalato ai siciliani la promozione in Serie B. Come riferisce La Gazzetta dello Sport la volontà del giocatore è la cessione definitiva. Su di lui ci sarebbero Cremonese che sarebbe in vantaggio e seguono Sampdoria e Salernitana.