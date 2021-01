4









C'è attesa. Ed è spasmodica. La Juve, dopo aver confermato la positività di Juan Cuadrado, gradirebbe non avere altre sorprese, ma è ben consapevole che con il Covid non esistono certezze. Ecco perché, dopo il naturale giro di tamponi di oggi, ce ne sarà un altro anche in serata. In attesa dell'esito, i bianconeri rimarranno al JHotel e partiranno una volta comunicati gli ulteriori responsi degli ultimi tamponi.



IN BOLLA - La partenza verso Milano, dunque, è fissata per la mattinata di domani. E la squadra è entrata ufficialmente in bolla quest'oggi, dopo l'ultima serata passata presso le rispettive abitazioni. Secondo quanto riportato da Gazzetta, quello di Cuadrado è stato l'unico tampone positivo riscontrato finora. Ed è il settimo caso alla Juventus: arriva dopo Rugani, Matuidi, Dybala, Ronaldo, McKennie e appunto Alex Sandro.