E adesso? Cosa succederà il 10 maggio? Facciamo prima un passo indietro: l'Udienza Preliminare, davanti al Gup Marco Picco, si è tenuta questa mattina:Dopo meno di un'ora è arrivata la prima interruzione. Il giudice ha infatti deciso di ritirarsi in camera di consiglio per valutare la richiesta di emissione del decreto di citazione del responsabile civile. Per capirci: i piccoli azionisti hanno citato la Juventus come responsabile civile, circa una trentina. Anche la Consob si è costituita parte civile, non la FIGC.L'udienza si è chiusa con un rinvio al 10 maggio: il Gup ha ammesso la richiesta di citazione della Juventus dell'ex società di revisione Enrnest&Young per responsabilità civile. Il 10 maggio, nella stessa aula, verrà verificata la regolare costituzione delle parti.