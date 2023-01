Quest'oggi il team legale della Juventus conoscerà le motivazioni che hanno portato alla penalizzazione di meno quindici punti in classifica. Da quel momento, 30 giorni per presentare il ricorso al Coni. Come racconta Tuttosport, si aprono tre scenari:1) Il Collegio non trova nulla da eccepire e conferma tout court la sentenza della Corte federale d’Appello: inibizioni e 15 punti di penalizzazione.2) Il Collegio riscontra difetti di legittimità in alcune posizioni che hanno determinato le argomentazioni della Corte d’appello e rimanda il verdetto alla Corte in modo che lo riformuli tenendo conto del fatto che deve esser figlio non di tutte le precedenti motivazioni, ma solo di quelle che restano in piedi.3) Il Collegio riscontra gravi difetti di legittimità in alcune posizioni che hanno determinato le argomentazioni della Corte d’appello e quindi annulla la sentenza: tutti prosciolti.