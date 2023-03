Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, l'ex magistrato di lungo corso Pietroha riassunto gli scenari che potrebbero verificarsi per ladopo ilal Collegio di Garanzia del CONI. "Conferma della sentenza, annullamento senza rinvio e annullamento con rinvio", la sua spiegazione. "Il Collegio non potrà rimodulare la pena ma per esempio dire che il verdetto non regge in base a determinate riflessioni e quindi disporre che torni indietro per una diversa valutazione oppure annullarla direttamente e definitivamente".