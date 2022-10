Mentre laprovava ad aggrapparsi ad ogni appiglio per uscire dal fondo della crisi, la pesante sconfitta di San Siro, ieri contro il, la rigetta in fondo. Chiaramente, la brutta prestazione dei bianconeri non è passata inosservata ai vertici del club che hanno osservato, quasi impotenti, il progetto costruito in questi mesi sgretolarsi, per l’ennesima volta.A riportare gli umori e le decisioni, questa mattina, è La Stampa: “La squadra non andrà in ritiro anticipato prima della fondamentale sfida di Champions in Israele, martedì contro il Maccabi Haifa, però”.Alibi finiti, dunque, ma in questo momento non è un’opzione il cambio di guida tecnica.. Le sorti europee, però, saranno uno snodo cruciale.