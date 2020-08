Gabriele Zappa piace a tutti. Perché il terzino destro classe '99 cresciuto nell'Inter ha convinto a Pescara, pur in una stagione deludente per il club ma dove ha saputo mettersi in mostra con cinque gol e due assist. I nerazzurri hanno una clausola di riacquisto, intanto si è attivata da settimane la Juventus che lo studia come pedina per il futuro da girare poi in prestito. Ma oggi stanno prendendo forza altre piste. Lo rivela Calciomercato.com.