Francia, ma non solo. Perc’è da registrare anche un sondaggio del Lipsia, dopo qualche approccio passato del Borussia Dortmund. Intanto, in pole position resta il Tottenham. Claudio Vigorelli, suo agente, continuerà a trattare con gli Spurs alla ricerca di una soluzione capace di accontentare il giocatore in questa finestra di mercato, mentre sembrerebbe essere sfumata - per ora - l’ipotesi Arsenal, altra meta gradita. Lo riporta Calciomercato.com.