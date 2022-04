1









Cosa filtra sul fronte Zaniolo? Come racconta La Gazzetta dello Sport, la Roma pensa ovviamente a un'ottima plusvalenza. Pinto e il giocatore hanno confermato un fattore determinante: la permanenza non è certa. Nicolò a Roma sta benissimo, resterebbe volentieri: ma vuole sentirsi al centro del progetto.



LA RICHIESTA - Cosa vuol dire essere al centro? Contrattualmente guadagnare le cifre di Pellegrini, ossia 6 milioni di euro con i bonus. Al momento ne prende meno di 2,2 milioni, con i premi. Ha ben 10 giocatori davanti a lui. A fine stagione si parlerà di contratti, nel frattempo però si sono fatte avanti un po' di pretendenti. In prima fila c'è proprio la Juventus: il sondaggio è datato, ma non sono da escludere colpi di scena. Zaniolo piace infatti anche al Milan e la richiesta si attesta ora intorno ai 50 milioni di euro. Prima si proverà il rinnovo, poi la palla passerà al mercato.