Il centrocampista svizzero è un autentico oggetto misterioso per il club di Londra con 0 minuti totalizzati dall’arrivo in panchina di Potter. Cosa cambia per il futuro?Come riporta calciomercato.com, era stato il colpo a sorpresa di fine mercato per il Chelsea. Le aspettative erano buone, ma sta trovando poco spazio, tanto che in Inghilterra raccontano anche della volontà di interrompere il prestito in anticipo. Qualcosa di cui la Juve non è ancora stata informata e confida di incassare i 3 milioni più bonus per il prestito. Il Chelsea avrebbe deciso però di non riscattarlo a fine stagione.