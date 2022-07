Come riporta Calciomercato.com,vuole lasciare il. I Blues hanno aperto alla cessione in prestito (Werner va in scadenza nel 2025), ma non a titolo gratuito e soprattutto pretende che gli venga pagato interamente lo stipendio, che è vicino ai 15 milioni di euro lordi all'anno. Il Lipsia per ora non è sul giocatore, mentre la Juve potrebbe approfittare di questa fase di stallo.Per CM, ad Allegri Werner piace, ma la priorità al momento si chiama Morata. Se non dovessero esserci le condizioni per riportare in Italia l'attuale punta dell'Atletico Madrid verrà affrontato l'argomento con il Chelsea.