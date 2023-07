Il nuovo direttore sportivo dell'area tecnica, Cristiano Giuntoli, si è presentato nella conferenza stampa svoltasi nel primo pomeriggio allo Stadium. Tantissimi i temi affrontati e, inevitabilmente, anche quelli legati al mercato. Tra i tanti nomi fatti, sono emersi soprattutto quelli di, ancora incerti della loro permanenza a Torino. Entrambi, infatti, hanno grandi richieste di mercato e dalla Continassa non hanno mai posto barriere insormontabili, almeno, non fino ad oggi.- "Dobbiamo trovare il nostro equilibrio., ma per quell'equilibrio dobbiamo pensarci. Non so. Ora puntiamo su di loro., dobbiamo mettere a posto un po' i conti". Si è espresso così l'ex ad del Napoli alla domanda sul futuro dei due giocatori e questo lascia ben intendere quella che è la strategia di Giuntoli e della Juve tutta.- L'intenzione primaria è quella di, ma con la consapevolezza che a fronte di 'offerte indecenti', bisogna necessariamente sedersi attorno a un tavolo per discuterne. Solo in queste circostanze potranno nascere nuovi scenari di mercato, ma fino ad allora, la Juve si affiderà al duo Vlahovic-Chiesa.