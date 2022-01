Donny Van de Beek è ufficialmente sul mercato. Come riporta Telegraph il centrocampista del Manchester United avrebbe rifiutato il Newcastle in quanto occupa una bassa posizione in classifica.



Il centrocampista olandese piace dai tempi dell'Ajax a Inter e Juve, ma se per i nerazzurri non c'è margine di manovra a gennaio, se dovesse partire Ramsey per il club bianconero potrebbe aprirsi uno spiraglio.