Il talento portoghese Franciscosta trovando continuità di rendimento nelle fila del Wolverhampton, in cui sta giocando da titolare fisso. Come riportato da Record il neo tecnico del Barcellona Xavi vorrebbe riportarlo in catalogna già a gennaio, anticipando il suo ritorno alla base previsto per la prossima estate. La Juve ha seguito a lungo il giocatore prima che approdasse al Barcellona, e proprio negli ultimi mesi è tornata a osservare i movimenti e le dinamiche attorno a Trincao. Considerati i buoni rapporti con il Barça, se dovesse arrivare una bocciatura, allora i bianconeri ci sarebbero.