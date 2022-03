Secondo quanto riferito dalla stampa inglese il Manchester City avrebbe pronti 40 milioni di euro per Youri Tielemans, centrocampista del Leicester.



Nei pensieri della Juve resta viva anche l'idea Tielemans. In estate i primi contatti col Leicester, incedibile o quasi. Di nuovo senza Champions, il belga potrebbe ora riuscire a essere messo sul mercato al miglior offerente: la Juve ci pensa seriamente, forse non è più la prima scelta ma è ancora saldamente nei radar bianconeri.