Una nuova sessione di mercato, ma un vecchio nome per la Juve. Sì, c'è anchetra gli obiettivi bianconeri o almeno tra i giocatori graditi tra quelli disponibili sul mercato. Già ai tempi dell'Atletico Madrid era stato corteggiato a lungo, e anche dopo il passaggio all'Arsenal ci sono stati dei contatti, ma senza mai trovare la quadra.– La risposta di Adrien Rabiot sul rinnovo è decisiva, perché lui è il primo nome per la Juve, e verrà attesa ancora, ma intanto i bianconeri si stanno costruendo le alternative. Da Davide Frattesi a Sergej Milinkovic-Savic in cima, arrivando fino a Partey, che andrà via dall'Arsenal e questa volta sarebbe anche pronto a dire di sì al club bianconero. La Juve, però, non spinge oltre i 15 milioni, cifra ipotizzata prima dell'arrivo dei club d'Arabia Saudita. Ora l'Arsenal vorrebbe incassarne 40, ma nonostante questo Thomas Partey resta in lista.