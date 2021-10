Juventus, Manchester United, Manchester City, Real Madrid e Barcellona sono i tre club che sono in piena corsa per il centrocampista del Monaco, AurelienCome raccontato proprio su Ilbianconero.com, non era ancora terminata la scorsa stagione quando Tchouameni con i suoi agenti è venuto a Torino. Un autentico blitz per conoscere meglio il mondo Juve, con tanto di incontro diretto con Cherubini in un noto hotel torinese. Il lungo corteggiamento è iniziato ha da subito trovato la sponda del giocatore, che nonostante la corte di tanti altri top club, alla Juve avrebbe già detto di sì.