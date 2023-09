No, Wojciechnon è in discussione. Lo ribadisce l'edizione odierna de La Stampa, che spiega come in casasi stia continuando a discutere deldi contratto del portiere, in scadenza nel 2025, nonostante gli errori commessi nel match contro il Sassuolo che lo hanno fatto finire nel mirino di tanti critici. L'intenzione è quella di prolungare il suo accordo con un ingaggio al ribasso, andando incontro al suo desiderio di chiudere la carriera a Torino.