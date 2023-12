La Juventus persiste nel suo interesse per un centrocampista di qualità, capace di contribuire con gol e assist. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il sogno dei bianconeri per il mercato di gennaio è Teun Koopmeiners dell'Atalanta, un'idea affascinante ma sempre più difficile da realizzare. Nonostante la Continassa mantenga viva la speranza, la situazione appare complessa e la squadra sta esplorando alternative per compensare le squalifiche di Pogba (sospeso per doping) e Fagioli (coinvolto in scommesse).

Emerge nuovamente l'interesse per Georgiy Sudakov, un giovane-vecchio obiettivo che ha già attirato l'attenzione del direttore sportivo Giuntoli e del direttore sportivo Manna nelle settimane precedenti. Il fantasista ucraino di 21 anni, proveniente dallo Shakhtar, è valutato intorno ai 30 milioni di euro. La Juventus è interessata, così come il Napoli, ma per perseguire questa opzione, è necessario effettuare alcune cessioni, tra cui potrebbero rientrare Iling Jr e Soulé. La strategia della Juventus è quindi orientata a valutare diverse possibilità di rinforzo in vista del mercato invernale.