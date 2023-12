Il destino del centrocampista del West Ham, Tomas, rimane avvolto nell'incertezza. Il suo contratto giungerà a termine il 30 giugno 2024, e squadre come Inter e Juventus stanno competendo per assicurarsi il giocatore a parametro zero. Tuttavia, il club inglese non ha ancora preso una decisione definitiva riguardo alla possibilità di attivare o meno l'opzione di rinnovo automatico di una stagione, prevista nel suo attuale contratto.