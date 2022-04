Si inizia a parlare di rinnovo anche per Daniele Rugani, in casa Juve. Il difensore, in scadenza nel 2024, guadagna attualmente 3 milioni di euro all'anno, e il club bianconero sta pensando per lui a un quadriennale da 1.5 milioni a stagione, sulla linea del ridimensionamento del monte ingaggi stabilita per il prossimo futuro. Un'idea che può cambiare il futuro di Rugani, molto presente in campo in questa seconda parte di stagione, soprattutto a causa degli infortuni di Bonucci e Chiellini.