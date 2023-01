Come ogni sessione di mercato, Danielefinisce sul mercato. Come ogni sessione di mercato, Rugani è destinato a restare alla Juve. Un po' perché quell'ingaggio da 3 milioni netti rappresenta un ostacolo di difficile gestione per quei club interessati, un po' perché in organico un'alternativa che non crea problemi fa sempre comodo. Ma chi ci ha provato davvero nelle scorse settimane? A lungo si è parlato dellaper esempio. La società che ha mosso passi concreti però è un'altra:. Anche se pure in questo caso, alla fine, l'interesse si è concluso con un nulla di fatto.