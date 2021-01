Nicola e il Torino attendo novità anche sul fronte Rugani, che a causa di qualche infortunio non ha mai ingranato in Francia. Il difensore ha già accettato la destinazione granata, e per la Juventus c'è l'okay a definire la trattativa. In serata, nell'incontro che può sancire l'ultimo atto del mercato bianconero, si attendono sviluppi per sbloccare il rientro.