Come racconta il Corriere dello Sport, proseguono quindi le riflessioni della Juve, mentre si trova in una fase di stallo la trattativa per Tony Rüdiger considerando le richieste ancora ritenute eccessive del tedesco e i suoi agenti. La Juventus per arrivare a Rudiger dovrebbe fronteggiare anche la concorrenza del Barcellona. Il difensore starebbe anche temporeggiando per capire quali siano le evoluzioni della situazione legata al Chelsea.