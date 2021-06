Un'uscita di scena prematura, ma con tutti gli applausi del caso. Garantiti. Le immagini dell'Italia Under 21, sconfitta solo ai supplementari dal Portogallo, hanno lenito la normale delusione per l'uscita di scena: gli azzurrini di Nicolato non solo hanno combattuto ad armi pari contro una nazionale fortissima, ma hanno dimostrato carattere e talento. Ecco, in tutto questo - o meglio: nel mezzo - è emerso Rovella. Lo juventino Rovella, a Torino formalmente dal mese di gennaio e in prestito ancora per una stagione al Genoa. LA SITUAZIONE - Come racconta Gazzetta, ci sarebbe la possibilità di anticipare il suo arrivo: tutto dipenderà dalla volontà di Massimiliano Allegri, che avrà l'incontro 'chiave' con la dirigenza tra qualche giorno: si decideranno le dinamiche di mercato dopo le rassicurazioni avute in sede di trattativa. Soprattutto, si deciderà il destino dei tanti giocatori sotto contratto con la Juventus: da chi è in prestito a chi oggi viene etichettato come esubero. Nella gara di Lubiana, Rovella ha dimostrato di poter essere la mezzala di qualità che la Juve sta cercando sul mercato. Chiaramente, avrà bisogno del suo percorso di crescita. La Juve vorrà rischiarlo sin da subito? Staremo a vedere.