Alessioha accettato quelle che sono le gerarchie della difesa del Milan in cui ci sarà sempre alternanza con Kjaer e Tomori. Il centrale ex-Roma è però in scadenza di contratto a fine stagione e ha sul tavolo tante proposte, fra cui quelle di Juve e Tottenham che contrastano le chance di trovare un'intesa per il rinnovo coi rossoneri.